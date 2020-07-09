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Barolar kanun teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi

Barolar kanun teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi

Barolarla ilgili düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi, TBMM'de kabul edildi.