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- Barolar kanun teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi
Barolar kanun teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi
Barolarla ilgili düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi, TBMM'de kabul edildi.
- AA
- 09.07.2020 - 06:16
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.
STAJYER AVUKATLAR İÇİN DEĞİŞİKLİK
Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci 6 aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.