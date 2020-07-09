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    Barolar kanun teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi

    Barolarla ilgili düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi, TBMM'de kabul edildi.
    • AA
    • 09.07.2020 - 06:16
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    Barolar kanun teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi

    TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

    STAJYER AVUKATLAR İÇİN DEĞİŞİKLİK

    Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci 6 aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

    Barolar kanun teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi #1

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