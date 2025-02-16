İHA

Bartın'da korku dolu anlar yaşandı..

Amasra ilçesinde kar yağışının ardından devam eden sağanak yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Küçük Liman olarak bilinen bölgedeki eski vahşi depolama alanında metrelerce yükseklikteki kayalıklardan dev parçalar koptu.

DEV KAYALAR SAHİLE VE DENİZE DÜŞTÜ

Dev kayalar akan toprakla birlikte denize ve sahile düştü. Alanın terk edilmiş olması nedeniyle herhangi bir zarar olmadığı öğrenilirken, devam eden kayma ve kopmalar nedeniyle bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Kopan dev kaya kayalarının metrelerce yüksekten yuvarlanarak denize düştüğü anlarda ortaya çıkan gürültü vatandaşları korkuttu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ne olduğunu anlamaya çalışan bir vatandaş kaya parçaları ve toprağın denize düştüğü anlarda geride bıraktığı toz bulutunu fotoğraflarken, bir başka vatandaş ise kayaların düşme anının hemen ardından yaşananları görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların bölge yakınlarındaki araçların çekilmesi konusunda birbirlerini ikaz etmeleri de yer aldı.

Sahilde kayaların düştüğü bölgeye dalgalara karşı uyarı amacıyla olay öncesinde güvenlik şeridi çekildiği öğrenildi.