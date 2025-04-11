Bartın'da bacayı temizlerken çatıdan düştü

İHA
Bartın'da Orduyeri Mahallesi 195. Sokak, Fatih Parkı yakınında bulunan tek katlı müstakil binada kendi başına yaşayan 35 yaşındaki E.Y. evde yattığı sobanın tütmesi üzerine çatıdaki bacaya bakmaya çıktı.
4 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Bacayı temizlerken dengesini kaybeden E.Y, yaklaşık 4 metre yüksekten beton zemine çakıldı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesinin ardından E.Y., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan E.Y.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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