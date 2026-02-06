Bartın’da heyelan alarmı: 3 evde hasar oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyü Kestanelik Mahallesi’nde, kar örtüsünün erimesi ve etkili olan sağanak yağışın ardından toprak kayması yaşandı. Köy meydanından geçen yol ile çevresindeki tarım arazisinde meydana gelen kayma, yerleşim alanlarını da etkiledi.

YOL VE EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Heyelan sonucu beton yolda belirgin çatlaklar meydana gelirken, yol kenarında bulunan 3 evin temel, zemin ve duvarlarında da hasar oluştu. Çatlakların artması üzerine durum yetkililere bildirildi.

AFAD VE ÖZEL İDARE SAHADA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, risk tespiti ve hasar durumunun belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlattı. Ekiplerin, yapıların güvenliği ve olası yeni kaymalara ilişkin değerlendirmeleri sürüyor.

MAHALLE SAKİNİ ENDİŞELİ: "ÇATLAMA SESLERİ DUYUYORUZ"

Köy sakinlerinden Volkan Yamaner, yoğun yağış sonrası bahçelerinde toprak kaymasını fark ettiklerini belirterek, “Kaymanın devam etmesiyle evimizin temel ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Oturduğum ev, ek binadan ayrıldı. Yolda da ciddi çatlaklar var ve hareket hâlâ sürüyor. Her kaymada tuğlalardan ses geliyor, büyük endişe yaşıyoruz. AFAD ekipleri inceleme yaptı, sonucu bekliyoruz” dedi.