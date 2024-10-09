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DHA

Bartın'da turistler ölümden döndü...

Sabah saatlerinde ‘Astoria Grande’ isimli kruvaziyer gemisiyle tarihi ve turistik ilçe Amasra’ya bin 113 Rus turist geldi.

Gemide bulunan 2 Rus genç yüzmek için Amasra küçük limandaki kayalıklara gitti. Burada gençlerden biri kayalıklardan düşerek, ayağından yaralandı.

TURİSTLER KURTARILDI

Yanındaki arkadaşı denizde bulunan balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi botla 2 Rus gencin bulunduğu bölgeye gitti.

Yaralı turist ile arkadaşı bota alınarak, Amasra limanına getirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rus turist, tedavisi için Bartın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

TEDAVİNİN ARDINDAN GEMİYE DÖNDÜ

Rus genç tedavisinin ardından Samsun’a hareket eden kruvaziyer gemisine geri döndü.