Çanakkale’de sağanak: Kepez Çayı ve Sarıçay taştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale’de günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı.

ÇANAKKALE’DE SEL UYARISI

Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Çaydan taşan sel suları nedeniyle Kepez-Güzelyalı sahil yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan kenti ikiye bölen Sarıçay’ın da debisinin yükselmesinden dolayı bazı noktalarda yer yer taşmalar yaşandı.

Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri Sarıçay yatağında taşkın riskine karşı önlem aldı.

Pazar yeri barikatlar ve güvenlik şeritleriyle kapatıldı.

Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

TEKNELER SULAR ALTINDA KALDI, İŞLETMELER VE MİNİBÜS DURAKLARI ETKİLENDİ

Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 100’e ulaşmasının ardından dolusavağının açılması ve aralıklarla devam eden sağanak yağışların ardından Sarıçay taştı.

Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı işletmeler ve köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı.

Ayrıca durakta bulunan bazı araçlar, şoförleri tarafından son anda tahliye edildi.

Sarıçay yatağında bulunan bazı tekneler ise sulara gömüldü. Balıkçıların bölgedeki tedirgin bekleyişi sürüyor.