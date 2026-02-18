Hatay’da ahırda korkutan yangın

- Hatay Kırıkhan'da bir ahırda yangın çıktı.
- Yangında 1 küçükbaş hayvan telef oldu, diğerleri kurtarıldı.
- İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay’da Kırıkhan ilçesi Sucu Mahallesi’nde bulunan ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
1 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU, DİĞERLERİ KURTARILDI
Yangını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangında müdahale ederek söndürüldü.
Ahırda çıkan yangından dolayı 1 küçükbaş hayvan telef olurken diğer küçükbaş hayvanlar ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.