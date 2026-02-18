Karaman’da çatı yangını korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karaman’da gece saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1501. Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evin çatısında yangın çıktı.

MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahalle sakinleri panikle sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının duyulmasının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da söndürme çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Yangının, çatıda ekmek yapmak için yakılan ocaktan kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.