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İHA

Bartın'ın Hendekyanı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde sokak hayvanları için yemek bırakan N.C isimli kadın, dönüşte içerisinde 60 TL ile kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını düşürdü. Bu esnada evine giden 18 yaşındaki Burak Eser, cüzdanı buldu.

Yolda cüzdanı düşürdüğünü fark eden kadın, polise arayarak yardım istedi. Genç de, telefonla aradığı polislere cüzdanı teslim etmek istedi.

Polisler ise cüzdanın kaybolduğu bölge yakınlarında bir kişinin kayıp ihbarı alındığını söyleyerek gençten bulunduğu yerde beklemesini istedi. Tekrar ulaştıkları kadın olay yerine gelerek, gençten cüzdanını teslim aldı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cüzdanına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan kadın, parasını da eksiksiz teslim almanın sevincini yaşadı. Gence teşekkür eden kadın, içerisindeki parayı saymaya bile gerek görmediğini ifade ederek, "Sokak hayvanları için buraya mama bırakmıştım. O sırada cüzdanımı düşürmüş olabilirim. Cüzdanım bulunduğu için çok sevindim. Cüzdanı teslim edecek kadar dürüst birisi, içeriden para almaya bile tenezzül etmez. Böyle dürüst bir davranış sergilemesi nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

"YOLDA CÜZDANI GÖRDÜM VE POLİSİ ARADIM"

Cüzdanı bulan genç de, "Arkadaşlarımla yolda yürüyorduk. Onları bıraktım. Evime doğru yürüyordum. Yolda cüzdanı gördüm ve alarak polisi aradım." diye konuştu.

Polisin de gelmesinin ardından eksik olup olmadığını kontrol eden kadın, tutanak karşılığında cüzdanını teslim aldı.