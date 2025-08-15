Bartın'daki yangın kontrol altında

Bartın'da merkeze bağlı Ağdacı Mahallesi'nde tarlada yakılan ateş rüzgarın etkisiyle anız yangınına dönüştü. Alevler tarlanın bitişiğindeki ağaçlık alana sıçradı.

Bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri ve TOMA sevk edildi.

YANGIN BİR SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, bir saat süren çalışmalar sonucu ağaçlık alandaki yangını kontrol altına aldı.

BİR EVDE HASAR OLUŞTU

Bu arada, alevlerin sıçradığı ve ekiplerin zamanında müdahale ettiği 1 evde hasar oluştu.

Tedbir amaçlı boşaltılan 6 evde yaşayanlar ise çalışmaların tamamlanmasının ardından ikametlerine döndü.