Başakşehir'de bir depoya yapılan operasyonda satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 80 bin paket kaçak puro bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan puroların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaygın olarak bulunan zincir shop büfeler vasıtasıyla piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

Harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki çeşitli büfelerde, en çok tercih edilen bir markaya ait puroların kayıtsız olarak satıldığını tespit etti.

Ekiplerin bir aylık incelemelerinin ardından puroların şüpheliler Ö.A. ve M.A. tarafından yurda yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu ve puroların Başakşehir’de bir depoda olduğu belirlendi.

DAĞITIM ESNASINDA BASKIN

Başakşehir’deki depo çevresine jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Arama kararının ardından sevkiyat günü operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda, dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen bir markaya ait çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 80 bin paket puro ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Ö.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Başakşehir'de 8 milyon lira değerinde kaçak puro ele geçirildi ViDEO

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 80 bin paket puro İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası’nda sergilendi.













