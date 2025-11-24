Abone ol: Google News

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 03:13
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı yaptı.
  • Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması bekleniyor.
  • Vatandaşlardan ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı yapıldı.

RÜZGAR 6-8 KUVVETİNDE ESECEK

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Etkisini sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

