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İHA

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 3 belediyeye kayyum atandı.

Karar sonrası, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevlerinden alındı.

Kayyum kararı sonrası Batman'da DEM Parti'nin çağrıları halktan yanıt bulamadı.

TERÖR OLAYLARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları sürüyor.

ORGANİZE EDİLMEK İSTENEN YÜRÜYÜŞ HALKTAN KARŞILIK BULAMADI

DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından "Van'dan Batman'a kayyıma hayır" sloganı ile organize edilmek istenen yürüyüş ve basın açıklaması halkta karşılık bulamadı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

"Cumartesi saat 12.30'da Van ilçe belediye eş başkanları, il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Yılmaz Güney Parkı'ndan Gülistan Caddesi'ne yürüyoruz" şeklinde hazırlanan afiş ve pankartlar DEM Parti Batman İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

DEM PARTİLİLER UMDUĞUNU BULAMADI

Tüm belediye parti organlarının yanı sıra halkın da davet edildiği yürüyüş ve basın açıklamasına katılım bulamayan DEM Partililer bu durum karşısında büyük şok yaşadı.

Öte yandan, edinilen bilgilerde, DEM Parti'in çağrısına yaklaşık 30 kişi katıldı.