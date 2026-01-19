İstanbul'da trafiğe çıkmak yasaklandı mı? 19 Ocak 2026 trafik yasağı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok ilimiz beyaza bürünürken, İstanbul da nasibini aldı.

Megakent'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalanlar oldu.

Gelen son açıklama, araç trafiğine dair oldu.

İstanbul Valiliği, trafik yasağına dair bilgilendirme paylaştı.

Bu kapsamda, "19 Ocak 2026 trafiğe çıkmak yasak mı" sorusu gündeme geldi.

19 OCAK 2026 TRAFİK YASAĞI SON DAKİKA

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.