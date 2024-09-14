Batman'da baraj göllerine 2 milyon yavru sazan balığı bırakıldı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi dahilinde kent sınırlarında bulunan baraj göllerine 2 milyon yavru sazan balığı bırakıldı.

İHA

Su ürünleri kaynakları ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi dahilinde Batman sınırlarında bulunan baraj göllerine 2 milyon yavru sazan balığı salındı.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hasankeyf Ilısu Baraj gölüne bırakılacak yavru sazan balığı için düzenlenen törene katılan Batman Valisi Ekrem Canalp ve beraberinde bulunan katılımcılar, 1,5 milyon adet sazan yavrusu balığını Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj gölü sularına bıraktı.

DAHA ÖNCE DE 500 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILMIŞTI

Daha önce şehrin farklı noktalarında bulunan baraj göllerine ise 500 bin yavru sazan balığı bırakılmıştı.

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Canalp, ticari balıkçılığın öneminde dikkat çekerek, balık türünün çok iyi ayarlanması gerektiğini ve balıkların belli bir büyüklüğe ulaşmadan avlanmaması gerektiğini ifade etti.

Avlanma alanın da kara avcılığında olduğu gibi belli dönemlerde yasaklanması gerektiğine dikkat çeken Vali Canalp, ayrıca ticari balıkçılık için sulara yavru balık salınımının yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)