Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri boğuldu

Batman merkez Balpınar beldesinde 10 ve 11 yaşlarındaki iki çocuk serinlemek amacıyla Batman Çayı'na girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocukları fark eden vatandaşlar duruma müdahale etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda 11 yaşındaki Eyüp Y. hayatını kaybederken 10 yaşındaki arkadaşı Muhammet A. ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muhammet A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eyüp Y.'nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.