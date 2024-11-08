Batman'da devletin valisine meydan okuyan gösterici paketlendi

İHA

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yaşanan gelişmede 3 belediyeye kayyum atandı.

Verilen karara göre; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevlerinden alındı.

Batman'da kayyum sonrası tüm yasaklara rağmen kentte terör örgütü PKK yandaşları, izinsiz gösteriler düzenledi.

GÖSTERİCİ TUTUKLANDI

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından kentte terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde, bir gösterici, Vali Ekrem Canalp’e "Vali çık lan buraya" dedi.

Yaşananlar sonrası gözaltına alınan gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

UYARILARA UYMAYINCA MÜDAHALE EDİLDİ

Batman Belediyesi binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, bariyerleri devirmeye çalışarak şöyle demişti:

Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir.

Polisin ’dağılın’ uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmiş ve çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı.