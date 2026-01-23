Batman’da kar engeli: Hasta kepçeyle ambulansa taşındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Altıdere köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Genel vücut ağrısı şikayeti bulunan 70 yaşındaki Musa Algan için yakınları, 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi’nden yardım istedi.

İL ÖZEL İDARESİ DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yolunda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi ekiplerinden destek talep edildi. Bölgeye sevk edilen kar temizleme araçları, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

HASTA KEPÇEYLE TAŞINDI

Yolun bir bölümünde ambulansın ilerleyememesi üzerine Musa Algan, İl Özel İdaresi’ne ait kepçe ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Algan, ardından Sason Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.