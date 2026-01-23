Dev dalgalar Konyaaltı’nı beyaza bürüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından Antalya’da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgâr ve yağış etkili oldu. Olumsuz hava koşullarıyla birlikte Konyaaltı Sahili’nde dalga boyu yer yer 2 metreye kadar yükseldi.

SAHİL KÖPÜJLERLE KAPLANDI

Güçlü dalgaların kıyıya vurmasıyla Konyaaltı Sahili adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Dalgaların oluşturduğu köpükler, sahil boyunca görsel bir şölen sundu. Sabah saatlerinden itibaren hava parçalı bulutlu ve hafif rüzgârlı seyrederken, birçok vatandaş bu manzarayı yerinde görmek için sahile geldi.

VATANDAŞLAR VE TURİSTLER CEP TELEFONLARINA SARILDI

Sahile gelenler, dev dalgaları izleyerek bol bol fotoğraf ve video çekti. Ortaya çıkan görüntüler, özellikle manzara ve doğa fotoğrafı tutkunlarının ilgisini çekti.

"ANTALYA HER HALİYLE GÜZEL"

Dalgaları hayranlıkla izleyen İranlı bir turist, yaşadığı hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Antalya çok güzel bir memleket. İnsanları ve denizi çok güzel. Deniz çok dalgalı ama manzara harika.”