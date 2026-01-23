Kar ve tipi ulaşımı durdurmuştu: Malatya–Sivas yolu yeniden trafiğe açıldı

- Malatya–Sivas kara yolu, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapandı.
- Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.
- Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları için uyardı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Malatya’nın Hekimhan ilçesi ile Sivas’ın Kangal ilçesi arasında yer alan ve 1750 rakımıyla bilinen Aptalboğan Geçidi’nde yoğun kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapatılan yol, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine izin vermedi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Karayolları ekiplerinin bölgede yürüttüğü yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücüleri bölgede etkisini sürdürebilecek buzlanma ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.