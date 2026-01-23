Üsküdar'da kazanın eksik olmadığı yol: Vatandaşlar çözüm bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde esnaflık yapan Ahmet Ece, geçtiğimiz çarşamba günü dükkanına giren otomobil nedeniyle mağdur.

"SÜREKLİ KAZA VAR, ÖNLEM ALINMALI"

Neredeyse her gün bir kazanın meydana geldiğini belirten Ece, trafiğin yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

Üsküdar genelinde belki de en çok kazanın yaşandığı yolla ilgili bir önlem alınması gerektiğini belirten Ece, yetkililerden seslerini duymalarını istedi.