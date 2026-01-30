Bu il ve ilçelerde kura yok, çekiliş yok! TOKİ’ye başvura evini alacak

- Bazı il ve ilçelerde TOKİ'nin sosyal konut projesinde, başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
- Bu bölgelerde başvuran tüm adaylar, doğrudan konut sahibi olma hakkı kazanıyor.
- Öne çıkan bölgeler arasında, Şanlıurfa Bozova, Malatya Doğanyol ve Muş Bulanık gibi yerler bulunuyor.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ’den sevindiren haber geldi.
Yapılan son açıklamaya göre, bazı il ve ilçelerde konut sayısının başvuru sayısından fazla olması nedeniyle hak sahipliği için kura çekimi yapılmadı.
Böylece bu bölgelerde başvuru şartlarını sağlayan tüm adaylar, herhangi bir çekiliş sürecine girmeden doğrudan konut sahibi olma hakkı kazandı.
İşte TOKİ kura çekilişinin yapılmadığı bölgeler:
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILMAYAN BÖLGELER
Şanlıurfa Bozova: 700 konut / 547 başvuru
Malatya Doğanyol: 40 konut / 39 başvuru
Sivas Gemerek Sızır: 63 konut / 60 başvuru
Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze: 79 konut / 59 başvuru
Gümüşhane Kelkit Söğütlü: 79 konut / 75 başvuru
Muş Bulanık: 500 konut / 470 başvuru
Kilis Elbeyli: 100 konut / 76 başvuru
Kilis Musabeyli: 170 konut / 53 başvuru
Bingöl Merkez Ilıcalar: 50 konut / 28 başvuru
Bingöl Yayladere: 63 konut / 47 başvuru
Kars Akyaka: 150 konut / 149 başvuru
Kars Digor: 200 konut / 149 başvuru
Ordu Karadüz: 79 konut / 56 başvuru
Bu bölgelerde TOKİ’ye başvuru yapan vatandaşlar, direkt hak sahibi oluyor.