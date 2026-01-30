Bu il ve ilçelerde kura yok, çekiliş yok! TOKİ’ye başvura evini alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ’den sevindiren haber geldi.

Yapılan son açıklamaya göre, bazı il ve ilçelerde konut sayısının başvuru sayısından fazla olması nedeniyle hak sahipliği için kura çekimi yapılmadı.

Böylece bu bölgelerde başvuru şartlarını sağlayan tüm adaylar, herhangi bir çekiliş sürecine girmeden doğrudan konut sahibi olma hakkı kazandı.

İşte TOKİ kura çekilişinin yapılmadığı bölgeler:

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILMAYAN BÖLGELER

Şanlıurfa Bozova: 700 konut / 547 başvuru

Malatya Doğanyol: 40 konut / 39 başvuru

Sivas Gemerek Sızır: 63 konut / 60 başvuru

Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze: 79 konut / 59 başvuru

Gümüşhane Kelkit Söğütlü: 79 konut / 75 başvuru

Muş Bulanık: 500 konut / 470 başvuru

Kilis Elbeyli: 100 konut / 76 başvuru

Kilis Musabeyli: 170 konut / 53 başvuru

Bingöl Merkez Ilıcalar: 50 konut / 28 başvuru

Bingöl Yayladere: 63 konut / 47 başvuru

Kars Akyaka: 150 konut / 149 başvuru

Kars Digor: 200 konut / 149 başvuru

Ordu Karadüz: 79 konut / 56 başvuru

Bu bölgelerde TOKİ’ye başvuru yapan vatandaşlar, direkt hak sahibi oluyor.