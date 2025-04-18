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AA

Güvenlik güçleri suçluların peşini bırakmıyor...

Nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bu kapsamda operasyondaydı.

223 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI

20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B'nin yakalanması için 8 ay boyunca çalışma yürütüldü.

ÇOBANLIK YAPARKEN YAKALANDI

Çalışmada firari hükümlünün, nüfusa kayıtlı olduğu Batman'ın Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşiri ilçesinde çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi.

M.Ş.B, Beşiri ilçesinde arazide tek başına saklandığı bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.