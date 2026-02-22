Batman'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Batman'da minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Batman’ın Gercüş ilçesi Gürbüz köyü mevkiinde Mehmet Şirin Boncuk idaresindeki minibüs kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Halil Boncuk ve Cidan Seçen, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılardan Seçen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
