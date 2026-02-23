Ankara'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki E.G.'ye, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan E.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A., adliyedeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.