İstanbul Valiliği’nden ‘Kuduz vakalarında artış’ açıklaması

İstanbul Valiliği bazı sanal medya hesaplarında 'Kuduz Vakalarında Patlama' şeklinde yapılan haberler ve paylaşımlara ilişkin iddiaları yalanladı.

"İSTANBUL’DA SON KUDUZ VAKASI 2007 YILINDA GÖRÜLMÜŞTÜR"

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında "İSTANBUL’DA KUDUZ VAKALARINDA PATLAMA" şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılardır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması ve benzeri sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."