Batman'da şehit aileleri ve gaziler mevlit programında bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen “Önce Vatan Diyenlere Vefa Etkinliği” dahilinde Batman Şehit ve Gazi Derneği (BAŞGAD) tarafından tüm şehitler için yemekli Mevlit-i Şerif ve dua programı gerçekleştirildi.

Programda açılış konuşmasını Batman Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Şehmus Özcan yaptı.

"MAKAMINIZ ŞEHİTLİK, YERİNİZ KALBİMİZİN BAŞ KÇŞESİDİR"

Özcan, konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

Bugün burada aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve gazilerimizle birlikteyiz. Hepsine devlet ve millet olarak minnet ve şükran borçluyuz. Bugünün çocukları yarın hür bir ülkede yaşayabilsin diye bugün can veren fidanlar, makamınız şehitlik, yeriniz kalbimizin baş köşesidir. Bugün burada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.