Batman'da sopalı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

İki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gerçüş ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.A (22), F.K (22) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayati tehlikesi bulunan E.A., buradan Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik güçlerince olaya karıştıkları tespit edilen A.Y. ve B.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.