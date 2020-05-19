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    Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi

    Batman'da özel bir kolejin elektronik bölümü öğretmenleri, salgın döneminde sosyal mesafenin korunması için 'mesafe metre' cihazı üretti.
    • DHA
    • 19.05.2020 - 18:18
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    Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi

     

    Batman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Bilim Teknik Koleji'nin Elektrik- Elektronik Teknoloji bölümü öğretmenleri, iki insan arasındaki mesafenin 1 metrenin altına düşmesi halinde uyarı veren bir cihaz geliştirdi.

    "MESAFE METRE"

    Öğretmenler, sosyal mesafe ihlal edilince ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunan cihaza "mesafe metre" ismini verdi.

    Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi -2

    "TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ"

    Kolej müdürü Abdurrahim Demirtaş, "Sosyal mesafe koruma cihazı ve ateş ölçer cihazının yanı sıra sıvı sabun, yüzey deterjanı, dezenfektan ve kolonya da ürettik. Gerek sosyal mesafe koruma gerekse de ateş ölçer cihazına talep olursa karşılamaya hazırız. Bu cihazların alt yapısını oluşturduk. Şimdiden bazı kurum ve kuruluşlar bizimle irtibata geçiyor. Telif hakkını almak isteyenler de oluyor. Resmi kurumlar ile özel sektörün talebini karşılamaya hazırız" dedi.

    Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi -3

    MESAFE 1 METRENİN ALTINA DÜŞÜNCE UYARIYOR

    Cihazın üretiminde yer alan öğretmen Emrah Uysal, mesafe metre cihazının iki insan arasındaki mesafenin bir metrenin altına düşmesiyle sesli, ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunduğunu söyledi.

     


    Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi -1

    Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi -4

    Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi -5

    Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi -6

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