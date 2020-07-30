Bayburt'ta 850 kiloluk boğa, sahibini öldürdü

Kendisine ait çiftliğindeki mandırasında hayvanlarını beslemek isteyen adam, 850 kilogramlık boğasının saldırısına uğradı. 10 gün hastanede tedavi gören adam, kurtarılamadı.

Bayburt'un Arpalı beldesinde 46 yaşındaki Hacı Salih Genç isimli adam, besicilik ile uğraşıyordu.

18 Temmuz günü çiftliğindeki mandırasına, hayvanlarına yem vermek üzere giden Genç, 850 kilogram ağırlığa sahip olan boğasının saldırısına uğradı.

SALDIRAN BOĞAYI UZAKLAŞTIRDILAR

Aldığı boynuz darbeleri sonucunda yere yığılan Genç'e saldıran boğa, çevredekiler yardımı ile uzaklaştırıldı.

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YOĞUN BAKIMDA VERDİĞİ MÜCADELEYİ KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Genç'i ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Genç, buradan da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hacı Salih Genç, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybetti.

DEFNEDİLDİ

Hacı Salih Genç, memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde toprağa verildi.

BOĞANIN SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Boğanın, sahibi Hacı Salih Genç’e saldırdığı anlar ise mandıranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde boğanın, boynuz darbesiyle saldırısına uğrayan Genç’in yere yığıldığı, çevredekilerin de koşarak müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

"ALLAH'IN TAKDİRİ İLAHİSİ"

Hacı Salih Genç'in dayısı İbrahim Çınar, üzgün olduklarını belirterek “Seracılık yapıyordu. 2-3 yıldır da Bayburt’ta hayvancılıkla uğraşıyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanların yanına gitti. Hayvanlardan bir tanesi dönüp göğsüne vuruyor. Yere düşürüyor ve yine vurmaya devam ediyor. Daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüyorlar. Orada ilk müdahaleyi yapıyorlar ve daha sonra Erzurum Tıp Fakültesi’ne naklini yapıyorlar. Orada yoğun bakımda kalıyor. Önceki gün uyandırdılar ve orada kalp krizi geçiriyor. Allah’ın takdir ilahisi. Olacakmış, yapacak bir şey yok” dedi.

































