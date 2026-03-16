Bayburt’ta Kılıçkaya Yaylası, mart karıyla beyaza büründü

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası, mart ayının ortasında yoğun kar ve tipiyle kaplandı. Yayla evlerinin büyük kısmı kar altında kaybolurken, bölge kartpostallık görüntüler sundu.

Yayla evlerini görmek isteyen Trabzon’dan gelen Bahri Saral, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Saral, kar kalınlığının iki metreyi geçtiğini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

ZİYARETÇİLERE UYARI

Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle hem yayla sakinleri hem de ziyaretçiler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının yayla ulaşımını zorlaştırabileceğini belirtti.