Bayram mesajlarında ortaya çıktı: Size de gelmiş olabilir

Ramazan Bayramı ile birlikte dolandırıcılar da fırsat kolluyor.

Özellikle bayram mesajı gibi görünen SMS’ler üzerinden kurulan tuzaklarla, birçok vatandaştan şikayet geliyor.

Bu tür oltalama yöntemleri maalesef özellikle bayram dönemlerinde çok artıyor.

Cep telefonlarına gelen “ödeme”, “hediye kazandınız” ya da “para transferi” gibi ifadeler içeren mesajlar, akılları karıştırmaya ve hata yapmaya yönlendiriyor.

Bu tür mesajlarda yer alan bağlantılara tıklayan kullanıcılar, farkında olmadan dolandırıcıların hazırladığı sahte sitelere yönlendirilerek bilgilerini paylaşma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

ALINACAK ÖNLEMLER

Öncelikle, tanımadığınız numaralardan gelen ve içinde link bulunan mesajlara kesinlikle tıklamayın.

Resmi kurumlar veya bankalar, SMS yoluyla sizden şifre, kart bilgisi ya da kişisel veri talep etmez. Bu nedenle bu tür bilgiler isteniyorsa, mesajın sahte olma ihtimali oldukça yüksektir.

Telefonunuza gelen şüpheli mesajları silmek ve mümkünse numarayı engellemek de önemli bir adımdır.