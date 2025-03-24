Bayram Planı Yapanlar Dikkat: Ege ve Akdeniz İçin Belli Oldu...

Yağmur Uçar

Bayram tatilini dört gözle bekleyenler, tatile çıkmak için sabırsızlanıyor.

Yılın ilk bayram tatili için rotasını çizenler, hava durumunu da kontrol ediyor.

Türkiye genelinde ilkbahar havası gitgide daha hissedilir hale geliyor.

Meteoroloji'nin son raporlarına göre ülke genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıkları ortalama 3-6 derece artacak. Buna karşın 7 ilde yağış beklentisi hakim.

Ayrıca Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre "Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?" sorusu da yanıt buldu.

BAYRAM HAVASI

MGM tarafından yayınlanan son tahminlere göre 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde illere göre hava durumu belli oldu.

Marmara Bölgesi’nde bayram haftasında hafif rüzgarlar ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde özellikle kıyı bölgelerinde güneşli bir hava hakim olacak. Akdeniz Bölgesi’nde bayram haftası açık ve güneşli bir hava bekleniyor.