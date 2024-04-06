Bayram yoğunluğu başladı: Tatilciler yola çıktı Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, Anadolu Otoyolu’nun Sakarya ve Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafik yoğunluğu başladı.

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İHA

Türkiye genelinde vatandaşlar, 9 günlük bayram tatillerini memleketlerinde sevdikleriyle bir arada geçirmek için yola çıktı.

43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk başladı

43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu oluştu.

Araç yoğunluğu sebebiyle tedbirlerin alındığı kara yolundaki uygulama noktalarında, polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Kırıkkale-Ankara Karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

"Denetimler sıkı"

Otobüs şoförü Ahmet Topsakal, "Yollar biraz kalabalık. Denetimler de sıkı. Yolcularımıza da kemer konusunda her şeyi ikaz ediyoruz. Bayram telaşı biraz hızlı geçiyor" dedi.

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk var

9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile birlikte Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor. Otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu biraz daha fazla gözlenirken, İstanbul yönünde trafik normal seyrinde ilerliyor.

Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafik yoğunluğu

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde de trafik yoğunluğu başladı.

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Gece saatlerinde zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik durma noktasına kadar geliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)