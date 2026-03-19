Bayramda hastane mesaisi: Sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler açık mı

Ramazan Bayramı öncesinde sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği merak ediliyor.

Özellikle düzenli ilaç kullananlar ve tedavisi devam eden hastalar, bayram süresince eczaneler, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatlerini araştırıyor.

19 Mart Perşembe günü arefe olması nedeniyle kamu kurumlarında uygulanacak yarım gün mesai, sağlık kuruluşlarının hizmet saatlerinde de değişikliğe neden olacak.

BAYRAMDA HASTANELER, ECZANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Bayram süresince sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Aile Hekimlikleri (sağlık ocakları) 20-22 Mart Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak. 23 Mart Pazartesi günü hizmete devam edecek.

Ayrıca poliklinikler de bayramda kapalı olacak. Acil servisler 7/24 hizmet veremeye devam edecek.