Bayramda ziyaretlere şemsiyeyle gidilecek: Yurt genelinde sağanak etkili olacak

Ramazan Bayramı'na günler kala, hazırlıklar tamamlandı; bayram heyecanı başladı.

Vatandaş sevdikleriyle bir araya gelecekleri bayram günlerini beklerken, üzen haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi.

Bayramda ülke genelinde birçok kentte sağanak yağışlar etkili olacak.

MGM'nin son verilerine göre, sıcaklık değerleri de yağışlarla birlikte düşük seyredecek.

DOĞUDA KAR İZLERİ DEVAM EDİYOR

Bugün yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Batı ve güney bölgelerde yer yer güneşli bir gün geçecek.

Özellikle güneybatı ve batı kıyılarda sıcaklıklar 18-23 dereceye kadar çıkarken, doğu ve iç kesimlerde 10-17 derece bandında seyredecek.

Bazı doğu illerinde hafif karla karışık yağmur veya kar izleri görülebilir.

YAĞMUR ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın yurdu etkisi altına alması bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Karadeniz'in batısı ile bazı iç bölgelerde de yağış tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların belirgin düşüş göstereceği; birçok yerde gündüz 10-15 derece, gece 5-10 derece aralığına gerileyeceği değerlendiriliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK HAKİM OLACAK

Cuma günü, bayramın ilk gününde yağışlı havanın devam etmesi, özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve bazı batı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sıcaklıkların daha da düşeceği; gündüz değerlerinin birçok bölgede 8-14 derece, gece 3-8 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın batıdan doğuya doğru ilerleyeceği, yoğunluk iç ve doğu kesimlerde artacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Bayramın ikinci gününde yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde sürmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor.

Doğu'da yükseklerde karın etkili olacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN SON GÜNÜ DE YAĞIŞLI GEÇECEK

Bayramın son gününde yağışlı havanın doğu ve iç kesimlerde devam etmesi, batıda hafiflemesi bekleniyor.

Yer yer sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sıcaklıkların benzer seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

