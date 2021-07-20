Kurban Bayramı'nın birinci gününde Üsküdar Sahili'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, Üsküdar Salacak Sahili'nde yoğunluk oluştu.

SAHİLDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbullular, akşam üzeri aileleri ve yakınlarıyla sahilde yürüyüş yaptı. Kimileri ise fotoğraf çektirdi. Boğaz turu yapan teknelere de yoğun ilgi gösterildi. Sahildeki kalabalık havadan da görüntülendi.

"MEMLEKETE GİDEMEDİK, BU SENE BURADAYIZ"

Ailesiyle sahilde dolaşan bir kişi, "Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Önemli günler, birbirimizi hatırlamak lazım. Büyüklerimizin ellerini öpmek lazım. Bütün gün gezdik. Memlekete gidemedik. Bu sene buradayız. Ailemle geziyorum. Eşim, babam, dayım dolaşıyoruz." dedi.

Bayramın birinci gününde Üsküdar Sahili'ndeki yoğunluk VİDEO

<br />

















