Bayrampaşa’da taksi şoförü yolcunun hayatını kurtardı

Hastaneye yetiştirmek için aldığı yolcuyu, yoldan geçen ambulansı çevirerek sağlık ekiplerine teslim eden taksi şoförünün o anları kameraya yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa’da taksi şoförlüğü yapan Mustafa Koruyucu, saat 18.30 sıralarında gelen telefon üzerine rahatsızlanan 50 yaşlarındaki bir kadını hastaneye götürmek için yola çıktı.

Rahatsızlanan kadını aracına alan Koruyucu, yolda seyir halindeyken dikiz aynasından bakarak yolcunun nefes alamadığını fark etti. Soğukkanlı taksi şoförü, trafikte önünde seyreden ambulansın önünü keserek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İLK MÜDAHALE TAKSİNİN İÇERİSİNDE YAPILDI

Sağlık ekipleri fenalaşan kadına ilk müdahaleyi ticari taksinin içerisinde yaptı. Ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise taksi şoförünün ifadesine başvurarak konuyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

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“AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİM”

Bayrampaşa’da taksi şoförlüğü yapan Mustafa Koruyucu, “Durağımız arandı. Adrese araç istendi. Gittim. Araca yolcuyu aldım. Teyze bana, ‘Beni Bezm-i Alem Hastanesi’ne yetiştir oğlum’ dedi. ‘Teyze götüreyim’ dedim. Bereç yoluna çıktığımda teyzenin araçta baya bir rahatsızlandığını fark ettim. Nefes alamadığını gördüm. Sorduğum sorulara cevap vermiyordu. O anda 300 metre önümde ambulans gördüm. Selektör, korna, süratli bir şekilde ambulansın önünü kestim. O arada polisler geldi. Yolcum çok ağır rahatsızlandı. ‘Hemen müdahalede bulunun’ dedim.” diye konuştu.

“BÜTÜN BİLGİLERİ VERDİM”

Ambulanstaki sağlık görevlerinin kadına anında müdahale ettiğini söyleyen Koruyucu, “112 acil ambulansındakiler inip araçtaki yolcuma müdahalede bulundular. Teyzeye ilk müdahaleyi yaptılar. Ondan sonra sedyeye bağlayarak ambulansa tekrar aldılar. O arada ben bütün bilgileri verdim. ‘Teyze yabancı mı?’ dediler. ‘Yok, hayır Türk, gayet normal konuşuyordu’ dedim. Bu bilgileri verdikten sonra teyzeye telefonunu verdim. Baktım telefonu açık. Cüzdanı, çantası bir şekilde 112 acile polislerin önünde teslim ettim.” dedi.

“BİZİM GİBİ İYİ İNSANLAR DA VAR”

Taksicilere karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü öne süren Koruyucu, “Bizim istediğimiz taksilere yapılan karalama kampanyalarının hepsinin ortadan kalkması. Şu anda İstanbul’da bir sürü taksi var. Bu taksilerin hepsi karaladıkları gibi değiller. İçlerinde bizim gibi iyi olan insanlar da var. Biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Bu şekil veya daha başka şekil olaylarla sürekli karşılaşıyoruz. Önemli olan soğukkanlı ve bu olayları başarıyla gerçekleştirebilmektir.” diye konuştu.