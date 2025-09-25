Bebekli annelere müjde! ŞOK’a bebek ürünleri geliyor: ŞOK 27 Eylül Aktüel

ŞOK market, 27-30 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu açıkladı.

Teknolojiden çocuk ürünlerine, bebek bakımından evcil hayvan malzemelerine kadar pek çok kategoride indirimli ürünler müşterilerle buluşacak.

Kataloğun en dikkat çeken ürünü 899 TL fiyatla satışa sunulacak ekranlı IP kamera oldu.

Ayrıca Fisher-Price’ın eğitici oyuncakları, peluş hayvanlar, karanlıkta parlayan çocuk tekstil ürünleri ve bütçe dostu evcil hayvan malzemeleri de listede öne çıkanlar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra 27-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak ek kampanyalarla birlikte pek çok üründe indirim fırsatı devam edecek.

İşte ŞOK 27 Eylül indirim kataloğu: