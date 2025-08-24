Beklenen açıklama geldi: Pazartesi başlıyor, 5 gün sürecek

Meteoroloji uzmanları, vatandaşların merakla beklediği hava durumu tahminini paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Pazartesi gününden itibaren İstanbul’dan İzmir’e kadar geniş bir bölgede poyraz etkisini gösterecek.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre poyraz, hafta başından itibaren 5 gün boyunca etkili olacak.

5 GÜN SERİN GEÇECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından İstanbul'dan İzmir'e kadar uzanan geniş bir hatta poyraz esintisinin yaşanacağını duyurdu.

Paylaşımında, “Müjdeler olsun! Efsane geri dönüyor. Poyraz ile 5 günlük anlaşma imzalandı. Pazar ve özellikle pazartesinden itibaren poyraz İstanbul'dan İzmir'e kadar büyük bir hatta püfür püfür esip biraz olsun serinletecek. Keyiflendirecek. Herkese iyi poyrazlar…” ifadesine yer verildi.