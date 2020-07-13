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    Berat Albayrak: Azerbaycan'ın yanındayız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
    • AA
    • 13.07.2020 - 20:27
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    Berat Albayrak: Azerbaycan'ın yanındayız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

    "DAİMA YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Albayrak açıklamada, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak: Azerbaycan'ın yanındayız #1

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