Berat Albayrak'tan çiftçiye erken ödeme müjdesi

Bakan Albayrak "Bugün, ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesi çiftçiye müjdeyi verdi.

Bakan Albayrak, ağustos ayında yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedeli ödemesini bugün pancar çiftçisinin hesabına yatıracaklarını belirtti.

"HAYIRLI OLSUN"

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;



"Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"