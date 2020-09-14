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    Berat Albayrak'tan Kızılay ekibine yapılan saldırıya kınama

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 14:30
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    Berat Albayrak'tan Kızılay ekibine yapılan saldırıya kınama

     

    Suriye'de, El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araç, iki araç içerisindeki yüzleri maskeli kişilerin saldırısına uğramıştı.

    Saldırıda 1 Kızılay çalışanı şehit olmuş 1 kişi de yaralanmıştı.

    "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak saldırıyı kınadı.

    Berat Albayrak paylaşımından, "Suriye'de yardım çalışmaları esnasında Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

    FOTOĞRAFLI

     

     


    Berat Albayrak tan Kızılay ekibine yapılan saldırıya kınama #1

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