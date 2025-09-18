Beşiktaş erteleme maçları ne zaman? Kayserispor - Beşiktaş maçı tarihi ve yayın kanalı…

Avrupa kupalarında yoğun bir fikstür yaşayan Beşiktaş, ligdeki bazı maçlarını ertelemek zorunda kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekibin 1. ve 3. hafta mücadelelerinin yeni tarihleri sonunda belli oldu.

Futbolseverler, erteleme maçlarının hangi tarihlerde ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor.

Peki, Beşiktaş’ın erteleme maçları ne zaman? Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ'IN ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ın ertelenen Süper Lig maçlarının tarihlerini açıkladı.

Buna göre siyah-beyazlı ekibin 1. hafta erteleme mücadelesi Kayserispor ile 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak.

Öte yandan, 3. hafta kapsamında gerçekleşecek Konyaspor - Beşiktaş erteleme maçı ise 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.