Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı
Polis ekiplerinin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında yaptığı çalışmalarda Türkiye'ye kaçak yollarla giren 120 düzensiz göçmen yakalandı.
- 05.05.2022 - 02:00
İstanbul'da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
120 düzensiz göçmen emniyete götürüldü
Yapılan denetimlerde gün içerisinde 120 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı - Video
Sınır dışı edilecekler
İHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Tuzla’da bulunan İl Göç İdaresine sevk edildi.