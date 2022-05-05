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    Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı

    Polis ekiplerinin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında yaptığı çalışmalarda Türkiye'ye kaçak yollarla giren 120 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 05.05.2022 - 02:00
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    Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul'da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

    120 düzensiz göçmen emniyete götürüldü

    Yapılan denetimlerde gün içerisinde 120 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.

    Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı - Video

    Sınır dışı edilecekler

    İHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Tuzla’da bulunan İl Göç İdaresine sevk edildi.

    Beyoğlu nda 120 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Beyoğlu nda 120 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Beyoğlu nda 120 düzensiz göçmen yakalandı #3


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