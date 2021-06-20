Nakliyeciye para vermek istemeyen dört genç, elektrikli scooter ile buz dolabı taşıdığı sırada cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu Okmeydanı'nda dükkandaki buzdolabını taşımak için nakliye parası vermek istemeyen dört genç, ilginç bir yönteme başvurdu.

Buzdolabını, normalde tek kişinin binmesi gereken elektrikli scooter ile taşıdı.

Hatta zaman zaman bir kişi de scootere bindi.

ŞAŞKINLIKLA İZLENDİLER

Vatandaşlar scooter ile buzdolabı taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Beyoğlu'nda elektrikli scooterla buzdolabı taşındı VİDEO

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BİRİ SCOOTERI KONTROL ETTİ

Görüntülerde, scootere yüklenen buzdolabının sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooterı kontrol ederken diğerleri de buzdolabını tutuyor.













