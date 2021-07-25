Beyoğlu'nda yılan kabusu
Beyoğlu'nda bir apartmanın kömürlüğüne yuva yapan yılanlar çevredekilerde paniğe neden oldu.
- Haber Merkezi
- 25.07.2021 - 05:29
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir apartmanın kömürlüğüne yılanlar yuva yaptı.
Apartmanın önündeki yılanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Mahallelinin ihbar üzerine alarma geçen itfaiye ekipleri yılanlardan birini yakalarken, anne yılan kaçtı.
MAHALLELİ TEDİRGİN
Doğalgaz kutusu altına saklanan yavru yılan ekipler tarafından yakalandı.
Yaklaşık 2 metre boyundaki anne yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli evlerine giremediklerini söyledi.