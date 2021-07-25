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    Beyoğlu'nda yılan kabusu

    Beyoğlu'nda bir apartmanın kömürlüğüne yuva yapan yılanlar çevredekilerde paniğe neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 05:29
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    Beyoğlu'nda yılan kabusu

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir apartmanın kömürlüğüne yılanlar yuva yaptı.

    Apartmanın önündeki yılanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

    Mahallelinin ihbar üzerine alarma geçen itfaiye ekipleri yılanlardan birini yakalarken, anne yılan kaçtı.

    MAHALLELİ TEDİRGİN

    Doğalgaz kutusu altına saklanan yavru yılan ekipler tarafından yakalandı.

    Yaklaşık 2 metre boyundaki anne yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli evlerine giremediklerini söyledi.

    Beyoğlu nda yılan kabusu #1

    Beyoğlu nda yılan kabusu #2

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