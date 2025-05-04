Beypazarı'nda bahar yağmuru için dua yapıldı

İHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kuraklık nedeniyle tarlaları susuz kalan ve mahsullerinin zarar görmesinden endişe eden köylüler, geleneksel bir şekilde yağmur duası için bir araya geldi. Köy mezarlığı yakınlarında yapılan dua etkinliğinde, vatandaşlar ellerini semaya açarak yağmurun bereketiyle doğanın canlanmasını diledi.

TEKBİRLERLE DUALAR YAPILDI

Dualarını tekbirlerle güçlendiren köylüler, bu zorlu dönemde birbirlerine moral vererek manevi bir destek sundular. Etkinliğin ardından, katılımcılara köy halkı tarafından yemek ikramı yapıldı. Yağmur duası, hem manevi bir atmosferin oluşmasına hem de köylüler arasında dayanışmanın artmasına vesile oldu.