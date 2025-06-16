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İHA

Av yasağının sona ermesiyle birlikte Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi balıkçı limanında, yeni av sezonu coşkulu bir törenle açıldı. Balıkçılar, geleneksel "Vira Bismillah" nidaları eşliğinde teknelerine binerek göl sularına temsili olarak ağ sermek üzere açıldı. Dualarla başlayan törende, suya açılan tekneler sezona umutla yelken açtı.

Program kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla yürütülen “Sucul Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde bir farkındalık etkinliği de düzenlendi. Etkinlikte, Beyşehir Gölü’nde yapılan dip taraması ve temizlik çalışmalarıyla çıkarılan hayalet ağlar ve pinterler sahilde sergilenerek kamuoyuna sunuldu.

2 YILDA 3 MİLYONDAN FAZLA YAVRU BIRAKILDI

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ili olan Konya’nın sadece tarım ve hayvancılıkta değil, aynı zamanda su ürünleri üretiminde de öne çıktığını vurguladı. Kent genelinde 176 göl, gölet ve baraj bulunduğunu hatırlatan Seçen, 24 alabalık üretim tesisine sahip olduklarını dile getirdi. Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde, Beyşehir Gölü’nün balıkçılık potansiyelinin sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

2023 ve 2024 yıllarında göle toplam 3 milyon 250 bin yavru sazan bırakıldığını ifade eden Seçen, bu balıklandırma faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini söyledi. Ticari balıkçılığın desteklenmesi kapsamında ise bu yıl Beyşehir Gölü’nde 547 tekne sahibine bakanlık tarafından destek sağlandığını açıkladı.

"YENİ SEZON BOL VE BEREKETLİ OLSUN"

Törene katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, gölün iç su balıkçılığı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Beyşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı da konuşmasında, yeni av döneminin göle açılan tüm emekçilerin sofralarına bolluk getirmesini temenni etti.

Program, protokol üyelerinin hayalet ağ temizliği kapsamında yürütülen çalışmaların görsellerinden oluşan sergiyi gezmesiyle sona erdi.