Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara kolaylık sağlayacak kararı duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bez maske ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tekstil ve hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığını belirtti.

Çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartının aranmayacağını ifade eden Pekcan, bu uygulamanın ihracatçılara kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"MASKELER, SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI"

"Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığı'ndan ön izin alınması uygulaması, son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak koronavirüs hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçı sektörlerimizin pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.





"TÜRKİYE, BEZ MASKENİN EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ OLABİLECEK ALTYAPIYA SAHİP"

Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir.





"BEZ MASKE İHRACATINDA ÖN İZİN ŞARTI ARANMAYACAK"

Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim."